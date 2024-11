Ilrestodelcarlino.it - Chiesanuova vola in finale. Sarà sfida con l’Urbania

MONTURANO CAMPIGLIONE 00 MONTURANO CAMPIGLIONE: Raccichini, De Carolis, Fabi (27’ st Rotondo), Piras, Ballanti (15’ st Palestini), Muzi, Natale (3’ st Morelli), Cisbani, Verini (27’ st Altobello), Emanuele Russo, Curzi (34’ st Santarelli). All. Martinelli.: Fatone, Ciottoli (23’ st Morettini), Carnevali, Tanoni, Tempestilli, Monaco, Pasqui (48’ pt Persiani), Pesaresi (33’ st Canavessio), Trabelsi (23’ st Priori), Mongiello, Perini. All. Mobili. Arbitro: Latuga di Pesaro. Note: ammoniti Verini, Perini, Muzi, Santarelli; Corner: 3-5; Recupero: 5’ pt - 4’st. Continua il momento magico del, che mentre in campionatoal primo posto, in Coppa si aggiudica uno dei due pass a disposizione per la. I biancorossi stanno vivendo un fantastico avvio di stagione.