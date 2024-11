Infobetting.com - Catania-Trapani (venerdì 15 novembre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Toscano recupera Luperini ma restano tante le assenze

Leggi su Infobetting.com

La terza sconfitta stagionale in quel di Crotone manda ildia -9 dalla vetta alla vigilia del derby siciliano contro il neopromossodi Aronica. Rossazzurri naufragati allo Scida, dopo un primo tempo disastroso finito con 3 gol al passivo. La reazione nella ripresa non è bastata e gli etnei hanno subito il loro terzo KO stagionale. Per quanto riguarda .InfoBetting: Scommesse Sportive e