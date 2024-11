Lapresse.it - Belluno: hotel rifuta ospiti israeliani, siete responsabili di genocidio

Milano, 14 nov. (LaPresse) – “Vi informiamo che glidi, non sono il benvenuto nella nostra struttura. Quindi se vorrete cancellare la prenotazione, anche gratuitamente, ve ne saremmo grati”. È il messaggio inviato da una struttura ricettiva a Selva di Cadore, in provincia di, a due turistiche tramite piattaforma online avevano prenotato. A rilanciare il messaggio è Ihab Hassan, attivista palestinese cattolico per i diritti umani, sul proprio profilo X.