Banche sviluppo, da noi 120 miliardi di dollari per il clima

Lemultilaterali dihanno diffuso una nota congiunta alla Cop29 di Baku, nella quale sostengono che i loro finanziamentotici ai paesi a medio e basso reddito arriveranno a 120diall'anno nel 2030, 42dei quali per l'adattamento. Le, per quella data, puntano anche a mobilitare 65all'anno dal settore privato. La nota congiunta è stata firmata da African Development Bank Group, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Council of Europe Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Inter-American Development Bank, Islamic Development Bank, New Development Bank, World Bank Group. Per i paesi ad alto reddito, il finanziamento annuale arriverà a 50, 7 dei quali per l'adattamento.