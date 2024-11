Scuolalink.it - Apertura della mostra ‘Rinate – Oltre il femminicidio’ e conferenza stampa

Riceviamo e pubblichiamo il comunicatoda parte dell’Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia, relativo allae all’fotografica “Rinate –il femminicidio“, che si terrà il 21 novembre 2024 a Esperienza Europa – David Sassoli, a Roma. La, realizzata dalla fotografa Stefania Prandi in collaborazione con l’associazione REA – Reagire alla Violenza, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Fondazione Vodafone e la Fondazione Media Literacy, intende raccontare, attraverso il fotogiornalismo collaborativo, le storie di donne sopravvissute al femminicidio, offrendo uno spunto di riflessione sui meccanismiviolenza di genere. Un’iniziativa di grande rilevanza che,alla presentazione, prevede l’esposizione dei risultati di un’inchiesta svolta in diverse scuole italiane sugli stereotipi e le giustificazioni alla violenza maschile.