Ilgiorno.it - Anziana sola e smarrita, senza soldi né documenti: gli agenti la accompagnano a casa e le fanno la spesa

Ad aiutare un’, in un momento di smarrimento dopo essersi accorta di aver perso la borsa cone chiavi di, ci hanno pensato glidella Polizia locale. È accaduto nei giorni scorsi a Gallarate. L’ottantenne aveva terminato il suo giro di commissioni in città e salita in auto, dopo essere uscita dalla banca, si è accorta di non avere più la borsa con sé. Agitata e preoccupata è rientrata nell’istituto bancario dove una dipendente ha chiamato la Polizia locale. Subito è arrivata la pattuglia che ha tentato di tranquillizzare la signora che, seppure in uno stato di forte agitazione, ha rifiutato l’intervento del 118. Risultati infruttuosi i tentativi di recuperare la borsa, glihanno accompagnato al’ottantenne e sono riusciti ad accedere all’immobile attraverso una finestra, poi con l’ausilio di un fabbro provvedevano a far cambiare la serratura.