Amici 2024, le anticipazioni di domenica 17 novembre: cosa succede a Diego

Una serie di sfide caratterizza la puntata didi Maria De Filippi che andrà in onda17dalle 13.57 alle 16 su Canale 5 e che è stata registrata giovedì 14. Ecco lesecondo le indiscrezioni di Superguida tv. Gli ospiti La sfideè successo aLazzari? La gara di canto La gara di ballo Le prossime sfide Gli ospiti Continua la tradizione dei ritorni ad: questa volta fra gli ospiti c’è l’ex allievo Mida. L’altro ospite musicale è Tananai. Il quale è giudice della gara di canto insieme a Carlo Verdone. Irma Di Paola è invece chiamata a giudicare la gara di ballo. La sfide Nessun allievo eliminato in questa puntata, visto che Alessia vince la sfida contro Antonio mentre Luk3 quella di canto. Chiamamifaro si aggiudica invece quella contro Sofia Tornambene, in arte Kimono, che ha vinto X Factor nel 2019.