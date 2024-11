Lettera43.it - Alexei Zimin, chi era lo chef russo anti Putin trovato morto a Belgrado

, popolareche da alcuni anni gestiva un ristorante a Londra, è statoin un appartamento a. L’ha reso noto il quotidiano belgradese Danas nella sua edizione online. L’uomo, che si era schierato contro l’intervento militarein Ucraina, si trovava nella capitale serba per la presentazione del suo nuovo libro Anglomania avvenuta il 7 novembre. In quell’occasione aveva anche preparato proprie specialità per una cena in un club del quartiere centrale di Stari Grad. Nessun particolare è stato finora fornito sulle cause e le circostanze del decesso.Dal 2022 viveva a Londra dove aveva aperto il ristoranteZimaGiornalista e scrittore appassionato di cucina,ha fondato la rivista gastronomica Eda ed è stato caporedattore di altre pubblicazioni come GQ Russia, oltre ad aver partecipato a trasmissioni culinarie in televisione.