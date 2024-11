Movieplayer.it - Uomini e Donne: Martina lascia lo studio per rincorrere Ciro, Tina critica Sabrina e Maria difende Prasanna

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento con, il dating show che oggi ha coinvolto le due tronistee Francesca ed alcuni protagonisti del Trono Over. Nel terzo appuntamento settimanale diDe Ioannon ha eliminato uno dei suoi corteggiatori. Nel Trono ClassicoDe Filippi ha preso le difese diche era stata attaccata sia daCipollari che da Alessio Pili Stella, il cavaliere con cui è uscita e con cui ha stabilito solo una connessione mentale. La tronista corre alla stazione per fermareLa puntata di oggi inizia conDe Ioannon. Ieri,Solimeno avevato loperché la tronista non l'aveva portato in esterna. Avendo due uscite a disposizione,aveva scelto di andare fuori .