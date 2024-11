Ilgiorno.it - Una crescita costante. Oro, argento e bronzo. Jissen Dojo sul podio

In terra bresciana, a Roncadelle, la Coppa Lombardia di karate ha vissuto la sua prima edizione nei giorni 9 e 10 novembre. Un evento organizzato con piglio vigoroso dal locale club, in alleanza col Comitato Regionale Lombardo, ha visto circa 800 combattenti calcare il tatami, tra cui i quattordici atleti deldi Abbiategrasso, pronti a difendere l’onore della loro palestra. Sabato è stato il turno degli Esordienti, i giovani di 12 e 13 anni, capitanati dai coach Matteo Cantatore e Ilaria Gorini. Splendida la prova di Francesco Pulliero, che conquista l’oro nei +75 kg, dimostrando ancora una volta unae decisa. Onore anche a Tommaso Salò, che nei 55 kg afferra l’con tenacia, un traguardo a lungo inseguito e finalmente raggiunto. Resta un po’ amaro il verdetto per Davide Merlini (42 kg), Federico Colombo (58 kg) e Sara Arecco (52 kg), che restano lontani dal, accusando qualche passaggio a vuoto.