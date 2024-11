Liberoquotidiano.it - "Un fascista con la svastica? Non so come avrei reagito". Incredibile Bersani, occhiolino ai violenti | Video

Il sabato nero di Bologna ha lasciato molti strascichi negativi e polemiche, soprattutto nella gestione dell'ordine pubblico. Contemporaneamente, infatti, hanno marciato in centro CasaPound insieme ai Patrioti, i collettivi antifascisti con i centri sociali e gli anarchici. I gruppi di estrema destra sono stati bloccati dalle forze dell'ordine in via Boldrini per evitare che si avvicinassero troppo a via Indipendenza, verso la quale stavano procedendo gli altri due cortei non autorizzati, tra proteste e scontri. Se ne parla a DiMartedì, il talk di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti, c'è anche Pier Luigi, ex-segretario del Pd, sconvolto per la presenza di fascisti nella zona della stazione di Bologna, dove una bomba di matrice di estrema destra venne fatta scoppiare il 2 agosto 1980, causando 85 morti e più di 200 feriti, cioè la strage più eclatante dal secondo dopoguerra.