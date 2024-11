Quotidiano.net - Trump, incontro con Biden alla Casa Bianca: “Transizione più liscia possibile”

Washington, 13 novembre 2024 – Ladall'amministrazionea quellasarà “il più fluida". Lo ha detto il presidente eletto appena arrivatoper l'con Joe, che lo ha ricevuto nello Studio Ovale per discutere privatamente delladi potere e di altri argomenti. epa11718846 US President Joe(R) and President-elect Donaldduring a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 13 November 2024.will argue in favor of continued US aid to Ukraine during the transition to President-elect Donald's administration, according to national security advisor Jake Sullivan. EPA/ALEXANDER DRAGO / POOL È la prima volta che i due si incontrano di persona dal dibattito presidenziale di giugno.