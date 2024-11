Metropolitanmagazine.it - The Handmaid’s Tale, le prime immagini della sesta e ultima stagione

Hulu ha rilasciato alcune delledi The, la cui prima messa in onda è prevista per questa primavera. Abbiamo anche un assaggioprossimain un reel svelato oggi da Disney+/Hulu. La5 segue June ( Elisabeth Moss ) dopo l’omicidio del comandante Waterford (Joseph Fiennes) e le conseguenze che deve affrontare per il suo ruolo nell’orribile omicidio. Dovrà confrontarsi con la sua vedova Serena (Yvonne Strahovski) e, in un certo senso, con Gilead. Ma soprattutto, sarà costretta a ridefinire la sua identità e il suo scopo, ora cambiati per sempre. Nel frattempo, il comandante Lawrence (Bradley Whitford) lavora con Nick (Max Minghella) e zia Lydia (Ann Dowd) mentre cerca di riformare Gilead e salire al potere. Ma chissà cosa hanno in serbo il comandante e Nick, che ha aiutato June a mettere le mani su Waterford per ucciderlo?Ancora in Canada, June, con l’aiuto di Luke (OT Fagbenle) e Moira (Samira Wiley), combatte contro Gilead a distanza mentre continuano la loro missione per salvare Hannah e riunirsi a lei.