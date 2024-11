Nerdpool.it - The Batman dovrebbe far parte del nuovo DCU?

Con The Penguin che riporta la saga di Thedi Matt Reeves sotto i riflettori e il reboot dell’Universo DC di James Gunn pronto al suo lancio ufficiale, è interessante chiedersi se la prima debba essere integrata nel secondo. Thedi Reeves, uscito nel 2022, è nato come un film da solista per la versione di Ben Affleck del Cavaliere Oscuro nell’ormai defunto DC Extended Universe. Una volta che Affleck ha lasciato il progetto e Reeves ha assunto la direzione, si è deciso di ambientare Thein una continuità separata, alla maniera della trilogia di The Dark Knight di Christopher Nolan. Il film è stato un successo di critica e di pubblico, permettendo a Reeves di espandere la saga con una serie spin-off e due sequel previsti.Sempre nel 2022, pochi mesi dopo la distribuzione di The, James Gunn e Peter Safran sono stati nominati co-responsabili di DC Studios, incaricati dello sviluppo di ununiverso condiviso con protagonisti i personaggi DC.