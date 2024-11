Ilrestodelcarlino.it - Studenti in classe 5 minuti prima. Il Fantini si adegua agli orari dei treni

Non c’è pace per glideldi Vergato. Dopo le variazioni d’o di inizio anno, collegate all’introduzione del passante ferroviario Porretta Pianoro, il consiglio d’istituto della scuola superiore ha deciso di anticipare di 5l’inizio delle lezioni scolastiche che, da lunedì scorso, sono state fissate alle 8.10. Questo provvedimento servirebbe, da quanto si può leggere nella comunicazione inviata alle famiglie, ad accorciare i tempi di attesa alla mattina e ad evitare il rientro pomeridiano. Con il nuovoo gliche partono dalla stazione di Bologna alla volta di Vergato devono prendere il treno delle 6.47, anticipando di mezz’ora la sveglia mattutina. "L’anticipo dell’ingresso a scuola dovrebbe migliorare lievemente le cose per chi viene da Bologna - rivela una studentessa.