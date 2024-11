Gaeta.it - Sinergie internazionali per la ricerca sull’Rna: la delegazione italiana in visita a Shanghai

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una recente missione aha visto protagonista il Centro Nazionale Rna e Terapia Genica, guidato dal presidente Rosario Rizzuto. Questaha partecipato a un intenso programma di incontri con esperti e istituzioni scientifiche cinesi, con l’obiettivo di conoscere meglio le ultime innovazioni nel settore dellamedica a livello globale. L’incontro ha anche avuto lo scopo di rafforzare i legami tra le strutture diitaliane e quelle cinesi, in un contesto sempre più importante per la medicina del futuro.Incontri di alto livello e scambi culturaliLa, durata quattro giorni, ha comportato numerosi incontri strategici con analisti,tori e imprenditori nel campo della biotecnologia. Rizzuto ha espresso entusiasmo per l’incontro con le realtà cinesi, sottolineando l’importanza di apprendere dalla vivacità dellanel paese asiatico, specialmente per quanto riguarda i nuovi farmaci basati sulla tecnologia Rna e la terapia genica.