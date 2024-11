Gaeta.it - Scoperta a Cassino: 40 chili di corrispondenza non consegnata per oltre dieci anni

Un episodio inquietante è emerso a, dove la Polizia di Stato ha scoperto una vasta quantità dimai recapitata. Un'inchiesta ha rivelato che una portalettere, responsabile di una determinata zona, aveva accumulato 40di posta, risalente a un periodo che va dal 2014 al 2023. Gli accertamenti hanno preso avvio grazie alle lamentele di numerosi cittadini, che si erano rivolti alle autorità per segnalare l'assenza di importanti comunicazioni, come avvisi di pagamento per bollette mai ricevute.Le indagini avviate dai cittadiniIl caso ha suscitato l'attenzione del sostituto commissario Roberto Donatelli e del suo team. Le segnalazioni da parte dei residenti si erano moltiplicate e riguardavano perlopiù ingiunzioni per bollette di servizi non recapitati, creando disagi e preoccupazioni tra la popolazione.