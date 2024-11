Movieplayer.it - Sanremo Giovani 2024: flop Auditel al debutto per Alessandro Cattelan

Partenza choc per la prima puntata del talent show festivaliero andata in onda in seconda serata su Rai2. Ma è il format a non aver mai fatto furore. Primo appuntamento dei cinque previsti percondotto dae prime "promozioni" per accedere alla semifinale dello show, con Mazzariello, Mew e Tancredi che hanno superato il primo turno del talent pensato per catapultare 4 artisti all'Ariston, a febbraio, come nuove proposte del Festival di, come funziona 24 iartisti in gara su 564 candidati chiamati a convincere la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda), per poi diventare 12 con la "semifinale" .