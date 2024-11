Sport.quotidiano.net - Rinascita, il tour de force continua. Al Flaminio è di scena Avellino

C’èsulla strada di RivieraBanca e iltorna a essere casa di un infrasettimanale dopo quello di mercoledì scorso con Cento. La squadra campana non ha certo attirato pronostici di alta classifica in preseason e attualmente ha 8 punti. Un bottino, quello di 4 vittorie e 6 sconfitte, che varrebbe un posto nel play-in ma con solo due lunghezze di margine sui playout. Rimini intanto si gode il primato e vuole cavalcare l’onda di un eccellente inizio di campionato. "A Pesaro non è stato semplice, prima di tutto per la forza dell’avversario – dice il viceallenatore di RivieraBanca, Sergio Luise –. La Carpegna Prosciutto era in ripresa dopo il cambio di allenatore e il roster, dal punto di vista qualitativo, è di ottimo livello. La vittoria ce la siamo conquistata lottando fino alla fine e siamo contenti di averla ottenuta.