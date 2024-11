Porca tr… ca… Shaila fuori di sé con Lorenzo per Helena | rivoluzione e macello ora al Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Era scontato che protagonisti della nuova puntata delsarebbero statiGatta eSpolverato. Da quando hanno deciso di viversi alla luce del sole, i due hanno attirato attenzioni ma anche tante citriche. Sono ancora molti, infatti, i concorrenti che poco credono alla genuinità di questo rapporto, tanto più perché sbandierato continuamente davanti alle telecamere.Martedì sera, poi, Alfonso Signorini ha mostrato a tutti un video in cui la coppia sembra abbandonarsi alla passione sotto le coperte: “Stamattina ho visto che il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse. Non le voglio neanche far vedere ma grandi vette”, li ha provocati il conduttore. Il modello e la ballerina, visibilmente imbarazzati, hanno tentato di sviare il discorso.Leggi anche: “Ci prendete per il *”.