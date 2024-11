Tg24.sky.it - Pavia, due carabinieri e un imprenditore arrestati per corruzione

Leggi su Tg24.sky.it

La Guardia di finanza di, insieme ai, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due militari dell'Arma e di unedile nel comune di San Genesio e Uniti. Dall'analisi dei dispositivi sequestrati a uno deiin quiescenza, legato ad altri indagati nel filone principale, sono emersi episodi die anche di stalking nei confronti di una ex fidanzata. Il militare è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dagli ulteriori accertamenti, si è scoperta la vicenda della lottizzazione di un'area all'interno del Comune di San Genesio. In questo quadro, l'edile, anche lui agli arresti domiciliari su ordine del gip pavese, avrebbe accordato un prezzo di acquisto per un immobile all'altro carabiniere - destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - in cambio della garanzia della immunità da controlli sul cantiere.