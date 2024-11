Gaeta.it - Padre accusato di abusi: allontanato dalla famiglia e sottoposto a misure cautelari

Un episodio di maltrattamenti domestici ha portato a gravi conseguenze per unin Calabria, che ora deve affrontare severe restrizioni a causa delle sue azioni. È stata emessa una misura cautelare che prevede il suo allontanamentoresidenza familiare e il divieto di avvicinamento ai propri figli, con l'uso di un braccialetto elettronico, per evitare ulteriori contatti nocivi.Le accuse mosse dai figliLa segnalazione alle autorità è stata fatta dai figli della persona coinvolta, che hanno deciso di denunciare un ambiente familiare oppressivo e violento. Secondo quanto riportato, ilavrebbe attuato sistematicamente violenze fisiche e psicologiche, creando un clima di paura e disagio. I giovani hanno descritto situazioni in cui la loro vita quotidiana era segnata da paura e ansia, dovute alle condotte aggressive del genitore.