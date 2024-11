Ilrestodelcarlino.it - Nuove scritte e minacce al sindaco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’altra scritta intimidatoria nei confronti delMatteo Lepore. La frase minacciosa è apparsa all’esterno del circolo Pd ‘2 agosto 1980’ di via Casarini, lo stesso dove una quindicina di giorni fa era comparsa un’altra minaccia di morte sempre rivolta verso il primo cittadino e, in quel caso, anche contro i dem: ‘Comunisti = m***a’. La scritta, anche in questo caso fatta con un pennarello, sembra piuttosto simile alla precedente. "Ieri sera (lunedì, ndr) siamo stati in riunione con Irene Priolo sino alle 20.30 e siamo stati molestati da un passante tant’è che ci siamo dovuti chiudere dentro", racconta il circolo su Facebook. Poi "stamattina di nuovo questa scritta insopportabile, effettuata evidentemente nel corso della notte. Non possiamo sapere se vi sia un collegamento fra la prima condotta e leal, ma certo il clima è pesante", scrive il circolo, esprimendo solidarietà al primo cittadino.