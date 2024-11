Nerdpool.it - Nuova Editoria Organizzata presenta “Pro Bono” nuova opera di Salvatore Vivenzio e Urca

“Pro” è il nuovo progetto discritto dae disegnato dall’esordiente. In contrapposizione rispetto all’ultima pubblicazione di, il fumetto Robin e Il Pettirosso di Arianna Melone, una delicata storia per bambini, Proè uno spietato noir erotico allucinato che narra della morte di George Hardrison, famosissimo pornoattore sotto contratto con la Big Porn Nation. La sua agenzia afferma che Geroge sia morto d’infarto dopo aver assunto 600 grammi di Viagra per una prestazione nel suo ultimo film. Tuttavia, il suo agente, Mark Fisher, non ne è troppo convinto e di conseguenza assume Archibald Guuf.Archy, Archibald solo per sua madre, è un pessimo detective privato, ex attore porno, tossicodipendente, malato di sesso, uomo tetro e sospettoso.