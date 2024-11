Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio nel Catanese, strade come fiumi a Riposto: auto trascinate dalla furia dell’acqua

Sono oltre 30 le richieste di soccorso a Torre Archirafi, frazione di, in provincia di Catania, dove lesi sono trasformate in. Sotto una pioggia battente glimezzi sono stati trascinati. Non vi è al momento notizia di dispersi. Ad Aci Sant’Antonio i pompieri hanno soccorso alcunimobilisti bloccati nelle loroin via Aldo Moro, dove sono intervenuti per alcune persone rimaste dentro un supermercato completamente allagato. Ad Acireale una persona è stata soccorsa in un’abitazione allagata in via Rocco Chinnici.L'articolonelproviene da Il Fatto Quotidiano.