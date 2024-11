Non vado mi fermo Sanremo 2025 brutte notizie per Carlo Conti | l’amata cantante non ci sarà

Leggi su Caffeinamagazine.it

“È inutile che mi chiama”.per. La famosanon ne vuole sapere e da forfait ancor prima di pensarci seriamente. È lei stessa a mettere le mani avanti con famoso conduttore che quest’anno avrà l’onore di presentare il Festival della canzone italiana. Lo stessoaveva preannunciato di cercare delle cantanti famose italiane che l’avrebbero aiutato a condurre e non solo, in primis Elodie. A non volerne sapere niente di niente è la bellissima Emma Marrone che intervista dal Corriere della Sera ha lasciato libero sfogo a tutto quello che le passava per la testa.>> “Perché può vincere lei”. Tale e quale show, come potrebbe chiudersi la finalissimaLa donna e artista inizia a raccontare del momento più brutto della sua vita, prima di arrivare all’argomento: “La perdita di mio papà è stato il momento più difficile da affrontare.