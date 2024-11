Calciomercato.it - Non solo Zirkzee: colpo a sorpresa dal Manchester United alla Juve

Leggi su Calciomercato.it

Possibile affare ain casa bianconera in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tutti gli aggiornamenti sul mercato dellantusSi infiamma l’asse Torino-in vista delle prossime sessione di calciomercato. Nonper il possibile ritorno immediato in Serie A.Cristiano Giuntoli al lavoro per il calciomercato delladal(Foto LaPresse) – Calciomercato.itOcchio anchecandidatura di Victor Lindelof, il difensore svedese che è in scadenza di contratto con i Red Devils. Il giocatore è ormai ai margini del progetto tecnico dello. Un possibile affare che potrebbe essere agevolato dai buoni rapporti tra Giuntoli e l’entourage del calciatore, vista anche la recente operazione che ha portato Zakaria al Monaco per circa 20 milioni di euro.