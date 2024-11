Tpi.it - Nino Frassica: “Ho quasi ucciso Arbore con un messaggio anonimo. Terence Hill? Vive da monaco”

: “Hocon un”Da Renzofino ad Alberto Sordi:si racconta in occasione dell’uscita del suo libro Piero di essere Piero.Intervistato dal Corriere della Sera, il comico e attore racconta il primo incontro con Alberto Sordi: “Feci scena muta. Nella serata dei David di Donatello, io dovevo fare uno sketch. Lo vidi, mi avvicinai, lui mi diede un pizzicotto sulla guancia, poi se ne andò. Non fui in grado di dire una parola”.“Sono siciliano, di Galati Marina, frazione di Messina. Sono uno che non ama chiedere, tanto è vero che quando volevo fare l’attore a tutti i costi sognavo di lavorare con Renzoma non mi proposi mai” racconta ancora.Poi l’arrivo a Quelli della notte: “Mi feci dare il numero di telefono di Renzo.