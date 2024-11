Sport.quotidiano.net - Nba, Curry batte l'amico Thompson. Boston cade a sorpresa

Milano, 13 novembre 2024 - Un supermanda al tappeto Dallas in occasione del ritorno da avversario di(accolto con un'ovazione dal suo vecchio pubblico) al Chase Center. Il numero 30 segna tutti gli ultimi 12 punti dei Warriors e chiude a quota 37, con anche 9 assist distribuiti. I Mavericks possono mangiarsi le mani per il vantaggio sciupato di +6 a 3'29'', quando ilshow trova il suo momento più alto. Doncic e l'exrealizzano rispettivamente 31 e 22 punti, ma non sono sufficienti. Per Golden State questo successo rappresenta la conferma del miglior record ad Ovest (9-2, esattamente come gli Oklahoma City Thunder e i Phoenix Suns. Questi ultimi hanno la meglio su Utah per 120-112, nonostante le assenze di Durant e Nurkic. Sono Booker (31 punti) e Beal (24), ben coadiuvati da Plumlee (15 punti e 14 rimbalzi), a trascinare la compagine di coach Budenholzer alla vittoria.