.com - Natale all’AKI Family Resort PLOSE*****: dove la magia delle feste si vive in famiglia

Leggi su .com

L’AKIPLOSE attende tutta laper trascorrere unda film tra le incantevoli montagne innevate della Plose e la magica atmosfera natalizia di Bressanone. Un soggiorno fatto di momenti di condivisione, relax, avventura e divertimento, con attività pensate per grandi e piccoli.Ilè quel periodo dell’anno in cui il mondo mette in pausa la frenesia quotidiana per riscoprire la bellezza e il valore dello stare inre appieno la gioia della condivisione, trasformando in realtà le magiche atmosfere dei film natalizi. per creare ricordi preziosi, destinati a rimanere scolpiti nel tempo.Bressanone, con il suo fascino alpino e le antiche tradizioni, è la cornice perfetta perre lo spirito natalizio in. Il celebre Mercatino di, aperto dal 28 novembre, trasforma le stradine storiche in un paesaggio da fiaba, con luci scintillanti e profumi di dolci tradizionali che avvolgono ogni angolo.