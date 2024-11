Puntomagazine.it - Napoli Vomero: Business della sosta, donna denunciata 41 volte in un anno

. Parcheggiatori abusivi nella rete dei controlli dei Carabinieri. Con lei altre 10 persone denunciate. Il focus nella zona ospedalieraUna visita prenotata o un’emergenza in ambulanza. Una corsa disperata o l’ennesimo controllo di routine. Per la gran parte dei napoletani la destinazione sarà in una delle strutture nell’area collinare di. Le insegnetangenziale non lasciano spazio ad equivoci, l’uscita è “zona ospedaliera”. È lì che si apre una buona fetta del ventaglio assistenziale e sanitario partenopeo, tra eccellenze riconosciute in ogni angolo del paese.Cardarelli, Pascale, Policlinico, Monaldi, Cotugno e Santobono. Ospedali, frequentati (purtroppo) da migliaia di persone ogni giorno. Persone che nella mente conservano la speranza di tornarci mai più. Di ottenere la risposta sperata e riprendere la routine.