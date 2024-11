Ilnapolista.it - Napoli-Parma, il Var violò il protocollo: richiamò l’arbitro per far togliere un rigore su Simeone (il tocco c’era)

, il Varilperunsu(il)Domenica sera, dopo illeggero, impalpabile (diciamo inesistente e facciamo prima) assegnato all’Inter, e che ha provocato l’invettiva post-partita di Conte, abbiamo ascoltato pareri apparentemente autorevoli dirci che il Var non avrebbe potuto richiamareMariani perché avrebbe potuto farlo solo in caso di chiaro ed evidente errore. Così prescrive il. Ed è vero. Conte, lo sappiamo, a colpi di “ma che significa?” ha smontato ilper ribadire che il Var di fronte a un errore deldeve intervenire sempre altrimenti si creano retropensieri, zone d’ombra e quel che sappiamo. Una delle tante frasi di Conte è stata: «Ma allora il Var quando gli conviene, interviene e quando non gli conviene non interviene?».