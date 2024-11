Mistermovie.it - Mister Movie | Justin Long e Kate Bosworth saranno i protagonisti del film thriller sulla sopravvivenza Coyote

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.torneranno sul grande schermo insieme nel survival, prodotto da Capstone Studios. Dopo il successo della commedia horror House of Darkness del 2022, i due attori uniranno di nuovo le forze per una storia intensa e adrenalinica, promettendo un’esperienza che terrà il pubblico col fiato sospeso.La Nuova Collaborazione tra“Con una storia di grande impatto e una sceneggiatura incalzante,” ha dichiarato il produttore Nathan Klingher, “siamo sicuri chesarà unda non perdere.”La Trama di: Un’Avventura diEstremaDiretto da Colin Minihan (What Keeps You Alive),seguirà una famiglia costretta a lottare per la propria