Michael Hübner è morto a 65 anni | è stato una leggenda del ciclismo su pista

è deceduto all’età di 65per cause ancora da chiarire, dopo esserericoverato nell’ospedale di Chemnitz, la sua città natale. Si sospetta che la causa possa essere un’insufficienza respiratoria.ha rappresentato un pilastro nelsu, non solo per la Germania ma anche a livello internazionale. Negli’90, durante il picco della sua carriera, si distingue in diverse specialità come il Keirin, lo sprint individuale e quello a squadre. Ha collezionato ben 7 titoli mondiali e, nell’ultimo anno prima del ritiro nel 1997, ha conquila medaglia d’argento in Coppa del Mondo e il titolo di campione nazionale nello sprint a squadre.Leggi anche: Airole, Luigi muore a 23folgorato mentre usa il phon in bagnoConsiderato un dominatore delle piste a livello globale,ha dimostrato un’eccezionale versatilità e talento, diventando una veradelnegli’90.