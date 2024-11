Lapresse.it - Medioriente: Jihad islamica pubblica video di ostaggio Trufanov

Leggi su Lapresse.it

Milano, 13 nov. (LaPresse) – Lapalestinese hato un nuovodell’Sasha. Si tratta del terzo filmato che lo riguarda. Non è chiaro quando sia stato realizzato il. Nella clipdice di avere 28 anni, ma 2 giorni fa il giovane ha compiuto 29 anni. Si tratta del suo secondo compleanno da prigioniero a Gaza. Al momento la famiglia non ha ancora approvato lazione dele di quanto in esso contenuto. Lo riportano i media israeliani.