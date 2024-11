Medicina | Napoli al Fatebenefratelli simulazione avanzata in Neonatologia

Leggi su Ildenaro.it

Formare i medici e gli infermieri che lavorano con i neonati, in particolare quelli prematuri o critici, attraverso un’esperienza pratica e realistica che permette di acquisire competenze cliniche fondamentali, migliorando le capacità decisionali. Questo l’obiettivo del Laboratorio diin, realizzato dall’azienda italiana Accurate, inaugurato oggi presso il Dipartimento materno-infantile dell’ospedale Buon Consigliodi. Il Laboratorio, strutturato come aula mobile di, grazie alla presenza di neonati robotizzati e ‘skill trainer’ ad alta fedeltà, si pone come un’eccellenza nazionale per il miglioramento delle competenze pratiche e nella preparazione dei team sanitari. Laè una disciplina altamente complessa, in cui anche un minimo errore può avere conseguenze gravi per il neonato.