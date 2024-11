Lanazione.it - Manuel è morto sul lavoro a 23 anni, il pm dice sì al patteggiamento per gli indagati dell’incidente

Siena, 13 novembre 2024 – C’è l’accordo per ilsulla morte diCavanna, il 23enne che perse la vita nel cantiere in cui lavorava a Montepulciano. La data dell’udienza è il prossimo 15 gennaio. L’obiettivo dei difensori è concordare una pena inferiore a due. Il 18 aprile scorso un profilato in ferro scivolò dall’autocarro utilizzato ale lo colpì dritto al torace: per il giovane delle Chianacce, frazione nel comune di Cortona, non ci fu nulla da fare. Morì sul colpo. Le indagini partirono nell’immediato e già nell’estate erano stati consegnati i due avvisi di conclusione delle indagini a quelli che saranno i due imputati del processo: si tratta del titolare della ditta per cui Cavanna lavorava, un 69enne di Centoia (località sempre nel Cortonese); e un 47enne residente nel comune di Chianciano.