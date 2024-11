Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione di Bologna: cortei, Città 30, alluvione. Il Comune sfida il governo

, 13 novembre 2024 – Se è vera la tesi per cui l’Italia, fondamentalmente, è un Paese di destra, allora qualcosa deve essere andato storto in Emilia-Romagna e, nello specifico, a. L’ultima dimostrazione arriva dallo scontro frontale tra ladelle Due Torri e ilsulla manifestazione della Rete dei Patrioti e sui tafferugli che ha generato. Una reazione che si è prima manifestata nelle piazze – dal presidio non violento con partiti e Anpi, alle manifestazioni non autorizzate degli antagonisti, che sono come al solito sfociate in scontri con la polizia – e che poi si è spostata sul piano istituzionale, con il sindaco Matteo Lepore che ha accusato ildi “avere mandato intrecento camicie nere”, affondo che ha generato un cortocircuito istituzionale senza precedenti con Viminale e Questura.