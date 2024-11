Quotidiano.net - L’Olanda sospende l’accordo di Schengen: ritornano i controlli alle frontiere

Leggi su Quotidiano.net

Bruxelles, 13 novembre 2024 – L'Olandal'accordo die reintroduce isue. A darne l'annuncio è la Commissione Ue, che fa sapere di aver avuto la notifica da parte della autorità di Amsterdam. Isaranno in vigore dal 9 dicembre di quest’anno fino all'8 giugno 2025. Bruxelles ha ribadito che "questo tipo di misura dovrebbe rimanere eccezionale" e "strettamente limitato nel tempo come ultima risorsa, o in caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna dello Stato". La decisione dell'Olanda arriva dopo l'annuncio del governo sui piani per limitare l'immigrazione irregolare e il traffico di migranti. Lunedì scorso la Norvegia ha comunicato che avrebbe prorogato icon i paesiconfinanti per altri 20 giorni, fino al 1 dicembre 2024.