Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, il monito di Magni (Avs): "Servono strategie industriali"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Questo Governo non ha una visione precisa sulle politiche". Così il senatore Tino(Avs), che nella giornata di ieri ha incontrato le Rsu di alcune aziende del territorio. Un’occasione per fare il punto sulla crisi del mondo del, oltre a soffermarsi su alcune tematiche discusse in parlamento.è stato accolto nella sede provinciale di Avs in via Mortara, dove ha incontrato i candidati consiglieri regionali per Alleanza Verdi e Sinistra, presenti Marcello Folegatti, Federico Besio ed Elisa Bratti. In apertura il referente provinciale di Sinistra Italiana, Sergio Golinelli, ha illustrato il programma degli incontri avuti con le rappresentanze di alcune realtà in crisi: "Si deve ricostruire una prospettiva economica e sociale del nostro territorio". Sulla situazione economica, il senatore ha spiegato di aver "parlato con i lavoratori di un territorio che sta vivendo una fase molta critica, con licenziamenti e mancanza di pianiprecisi, per garantire un rilancio di vari settori.