Gaeta.it - Italia verso una nuova era del nucleare: focus su piccoli reattori e gestione dei rifiuti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il governono ha recentemente presentato una strategia energetica ambiziosa, rilanciando ilcome parte essenziale del mix energetico nazionale. Tra gli obiettivi chiave figurano l’implementazione dimodulari e la creazione di un deposito nazionale per lo smaltimento deiradioattivi. Queste misure mirano a riorganizzare il settore energetico, affrontando questioni di sostenibilità e sicurezza. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha delineato la road map per queste iniziative strategiche in una recente audizione.modulari: versatilità e sicurezzaImodulari, o SMR, rappresentano una delle novità più interessanti della rinnovata strategiana.