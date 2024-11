Gaeta.it - Intervento dei vigili del fuoco nel Veneto: calo di tensione provoca blocco di ascensori

Facebook WhatsAppTwitter Unsimultaneo deidelsi è reso necessario questa mattina in quattro province dela causa di un improvvisodi. Le province interessate sono state Venezia, Treviso, Padova e Vicenza, dove diversisi sono bloccati con persone all’interno. Grazie al prontodei pompieri, le persone sono state estratte in sicurezza.Ildie l’deidelAlle ore 10:25 di questa mattina, è stato segnalato un evento transitorio sulla rete di trasmissione nazionale che ha causato un abbassamento dellain diverse aree del. Questa situazione ha avuto per effetto ildi almeno 13, costringendo idela mobilitarsi in modo tempestivo per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.