Ilfattoquotidiano.it - Il Tesoro vende un altro 7% di Mps. Incasso previsto vicino al mezzo miliardo di euro

Sul mercato finisce un7% di banca Mps. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tuttora titolare del 26,7% del gruppo senese, ha comunicato l’avvio di una procedura accelerata di raccolta ordini (“Accelerated Book Building – ABB”) per la cessione di n. 88.178.280 azioni ordinarie. Agli attuali valori di borsa un’operazione da quasi(482 milioni). Da inizio anno il valore della banca è cresciuto del 70%. Banca Akros agirà in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, con l’obiettivo di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri. Nell’ambito dell’operazione èche il Mef si impegni con il Global Coordinator e Bookrunner a nonre sul mercato ulteriori azioni della Banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso dello stesso Global Coordinator e Bookrunner e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.