Il lato femminile del Binario 7. Pari opportunità e rispetto le parole d’ordine per i giovani

In arrivo al7 (sala Chaplin e sala Picasso) “Donne. Sguardi alsul presente“: spettacoli teatrali, letture sceniche, dibattiti e incontri con realtà che si occupano tutti i giorni die di contrasto alla violenza di genere; tappe di avvicinamento al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Le iniziative sono rivolte alle scuole, allegenerazioni, alle cittadine e ai cittadini tutti, strumento di comprensione della realtà e motore di nuove prospettive praticabili. Tutto ideato e organizzato dal7 in collaborazione con il Comune di Monza e con ArcoDonna Aps, con il sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Si comincia domani alle 20.30, in Sala Picasso, con “Gli Anarchici Live Show #diamofastidiodonne“ a cura di Radio7: una serata "gentilmente scomoda".