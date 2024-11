Ilgiorno.it - Gli oratori che provano a rinascere: "Una cura per il disagio giovanile"

Leggi su Ilgiorno.it

Riflettere sull’esperienza deglimilanesi per rilanciarne il ruolo di spazi di crescita personale e sociale. Capaci di rispondere ai bisogni dei giovani e di conservare la missione educativa ? alla fede e alla vita ? in un mondo in continua evoluzione. Un obiettivo ambizioso quello che si pone Èo, un progetto della Fondazione diocesana per glimilanesi (Fom) ? l’organo che ne coordina le pratiche educative ? in collaborazione con realtà, ecclesiali e non, tra cui Associazione Kayros, Caritas Ambrosiana e Fondazione GiGroup. Con il coinvolgimento delle università Cattolica, Bicocca e Statale, e il contributo di Banca Intesa Sanpaolo. Ieri la presentazione dell’iniziativa, all’inizio del secondo dei quattro anni di progettazione. Tracciati gli obiettivi e una strada comune, le prossime fasi prevedono l’osservazione delle pratiche educative in alcuni dei 937della diocesi, e poi lo sviluppo di progetti sul campo e una valutazione circa la loro replicabilità in altre zone del territorio.