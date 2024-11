Gaeta.it - Gli effetti della microgravità sulla vitalità degli spermatozoi: nuove scoperte scientifiche

Facebook WhatsAppTwitter La possibile colonizzazione di altri pianeti offre iniziative stimolanti per l’umanità, ma porta con sé anche sfide significative, specialmente in ambito riproduttivo. Un recente studio ha analizzato come lainfluisca sugli, rivelando problemi di movimento e. Questo articolo esplora i dettagliricerca condotta da esperti spagnoli e le sue potenziali implicazioni.I dettagli del nuovo studioUn’équipe di ricercatori dell’Università TecnicaCatalogna e dell’Ospedale Universitario Dexeus ha avviato un progetto per esaminare glisugliumani. Lo studio ha analizzato 15 campioni di sperma umano; ogni campione è stato diviso in due parti, con una metà conservataTerra mentre l’altra è stata esposta a condizioni di