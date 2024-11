Ilrestodelcarlino.it - Fanno finta di comprare la barca. Ma chi abbocca è il venditore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli ingredienti della truffa perfetta c’erano tutti, soprattutto il fatto che la vittima aveva "to" senza battere ciglio. Ma ai protagonisti non è andata bene e ieri mattina il giudice li ha condannati entrambi a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa ciascuno. Si tratta di un 43enne e di un 31enne residenti nel bresciano che hanno agganciato un residente di Montelabbate convincendolo a farsi accreditare delle somme sulle loro carte prepagate. L’occasione per conoscersi è arrivata da un annuncio su Subito.it, popolare sito online per la compravendita di beni di vario tipo. I due truffatori, difesi dagli avvocati Alessandro Pagnini e Marco Vitali, lo hanno contattato più volte al telefono. Si sono presentati come carabinieri utilizzando il cognome di un militare vero del tutto ignaro dell’utilizzo improprio del suo cognome.