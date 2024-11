Lanazione.it - Due nuovi corsi gratuiti per chi vuole fare cinema

Toscana Film Commission organizza, in collaborazione con Giovanisì, duegrazie al sostegno del Fondo sociale europeo Plus 21-27 di Regione Toscana. Il primo è per modellatori 3D junior e generalist, che fornisce ai partecipanti gli strumenti utili per essere integrati all’interno di una produzione di un film di animazione 3D o di una serie tv animata in 3D. Il secondo, che è intitolato "Le sottostrutture nel costume – il corsetto storico nel 19esimo secolo" è rivolto a chi ha un’esperienza manifatturiera di base eaggiungere competenzetografiche e al proprio bagagli. Al via tra novembre e dicembre anche duedi specializzazione, sempre, nel montaggiotografico e televisivo. Per informazioni: manifatturedigitali.it.