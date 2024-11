Iodonna.it - Dopo l'uscita momentanea, il coreografo ha deciso di abbandonare il reality show di Canale 5

Dubbi, incertezze, ripensamenti. Uno stato d’animo troppo combattuto per partecipare a uncon la giusta serenità. Ragion per cui Enzo Paolo Turchi hadiil Grande Fratello 2024.essersi assentato per qualche giorno, è uscito definitivamente nella puntata di martedì 12 novembre in onda su5. È stato lui stesso ad annunciarlo agli altri concorrenti. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2024” focus sulle coppie, il ritorno di Tommaso e l’di Enzo Paolo Turchi Grande Fratello 2024, Enzo Paolo Turchi è uscitoRientrato in casa durante un freeze, ha detto loro: «È chiaro: io lascio la casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo.