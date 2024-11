Lanotiziagiornale.it - Dopo 73 giorni di calma, Putin torna a far tremare Kiev con una massiccia offensiva. Zelensky minimizza il raid ma viene smentito dal sindaco della capitale

Leggi su Lanotiziagiornale.it

73diapparente,no a suonare le sirene d’allarme aa causa di un massiccio lancio di missili e droni da parte dell’aviazione di Vladimirche, nel giro di poche ore, si sono abbattuti sullaucraina, causando incendi e feriti. Un blitz preoccupante, sintomo del rinnovato vigore russo, che sta intensificando la portata e l’entità dei propri attacchi, che l’amministrazione di Volodymyrha tentato dire, ma con poco successo. Il capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, Andriy Kovalenko, ha spiegato che il“non è stato massiccio”, aggiungendo che la contraerea avrebbe intercettato “gran parte dei missili in arrivo”.Kovalenko ha inoltre dichiarato – probabilmente per fare pressioni sugli alleati affinché consegnino ulteriori armi all’Ucraina – che “è necessario ricordare che tutto è pronto per un attacco massiccio, poiché i russi hanno accumulato missili da crociera e continuano a farlo in vista del lungo inverno”.